La Vuelta tindrà una arribada i una sortida d’etapa al país

La Vuelta tornarà a Andorra en l’edició del 2025 i ho farà en una doble jornada, segurament dissabte i diumenge, en la segona setmana de cursa. Procedent de Catalunya, el país viurà una arribada d’etapa que podria ser a la Massana en algun dels seus ports, com Pal o Arinsal, i una sortida –l’endemà– des de la capital, Andorra la Vella.

Unipublic, l’empresa organitzadora de la Vuelta, farà la presentació oficial del recorregut de la pròxima edició de la cursa espanyola el 19 de desembre al Palau Municipal Ifema, a Madrid. Durant la gala, l’organització anunciarà les localitats per les quals passaran les 21 etapes del 2025, on es trobarà Andorra, any en què se celebrarà el 80è aniversari de la carrera. La Vuelta tindrà lloc del 23 d’agost al 14 de setembre, amb sortida des de la regió italiana del Piemont i viurà el retorn al Principat dos anys després de la darrera visita, el 2023, on es van viure també dues jornades; un final d’etapa –Arinsal– i una sortida –des d’Andorra la Vella. Una fórmula que es tornaria a repetir.