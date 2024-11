Pagès entrena a Àustria per preparar la Copa del Món

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Lucas Pagès entrena a Àustria per preparar la nova temporada de telemarc, que tindrà com a un dels principals objectius la Copa del Món. L’esquiador s’està exercitant amb bones condicions i les primeres curses seran aquest mateix cap de setmana amb unes proves FIS a Hintertux, mentre que l’estrena al circuit mundial arribarà al gener. Sobre els entrenaments, va assenyalar que “va pel bon camí”, i va afegir que hi “vaig amb molt de seny i a fons”.