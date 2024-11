La poca definició torna a condicionar l’FC Andorra

Amb una de les millors plantilles de la categoria, l’FC Andorra està patint una preocupant falta d’encert. El poc rèdit assolit fins ara –només ha fet 12 gols en 14 partits– condiciona l’equip tricolor, fins al punt de no aprofitar les oportunitats que li genera la competició. La darrera jornada va ser el millor exemple, ja que després de la derrota a casa del líder, la Cultural Lleonesa, una victòria contra l’Unionistas hauria significat ocupar el segon lloc, a només sis punts dels lleonesos.

“El punt no és suficient. Estem generant, però potser ens falta l’última empenta i fer el gol”

Diego Alende, Central de l’FC Andorra



A l’hora de la veritat, Nieto va salvar l’empat davant el conjunt salmantí, un premi massa escàs per les aspiracions de l’Andorra. “És cert que estem generant, però ens està costant molt acabar aquestes jugades dins de la porteria. Crec que defensivament estem sent sòlids i en atac estem generant ocasions, però bé, ens falta potser l’última empenta i fer el gol. L’empat no és suficient”, explica el central tricolor Diego Alende. El tècnic, Ferran Costa, també reconeix que a l’equip li està faltant “un punt de finor a l’últim terç”, tot i “haver aconseguit convertir tot aquest domini en ocasions de gol”. Per a l’entrenador català de l’Andorra, davant l’Unionistas “ens vam veure per darrere en el marcador i la reacció de l’equip va ser bona en mantenir la serenor per aconseguir empatar. Després crec que ens va poder més la voluntat”, afegeix Costa, que reconeix que “el punt pendent que tenim és aquesta contundència en atac”.