El Ranger’s aprofita la derrota de l’Inter per situar-se com a líder

La Lliga Multisegur Assegurances va tancar la primera volta de la competició amb canvi de líder, i és que el Ranger’s és el nou primer classificat després de golejar 0-4 La Massana i aprofitar la derrota del fins ahir equip capdavanter, l’Inter Escaldes, davant de l’Atlètic Escaldes per 3-1 al derbi escaldenc. Els de Marcos Reina van encarrilar la victòria a la primera meitat, i els gols d’Armando Leon, en dues ocasions, i d’Enrique Prieto, van deixar el duel gairebé sentenciat abans del minut 45, i Anwar Hernández va fer el definitiu 0-4.

Just abans, l’Inter Escaldes havia perdut la seva imbatibilitat després de caure 3-1 davant d’un Atlètic Escaldes que va pujar al tercer lloc. Alejandro Gómez va avançar a l’Atlètic, però Sascha Andreu va empatar poc després. Encara abans del descans Pedra Muñoz va tornar a avançar a l’Atlètic, i Alejandro Gómez, de nou, va sentenciar el duel amb el definitiu 3-1.

El quart lloc és per a l’FC Santa Coloma, que va imposar-se 3-1 a l’FC Ordino amb gols de Rodri, Ross i Mourelo, mentre que Morales va acabar maquillant el marcador al final. En cinquena posició hi ha l’UE Santa Coloma, que va golejar 0-5 a l’Esperança (és l’únic equip que encara no ha guanyat juntament amb La Massana) amb dianes de Danese, Franco González, Cifuentes, Youssef i Modric. Els dos últims gols van ser de penal, i els grocs i negres van fallar-ne dos més.

Per últim, el Penya Encarnada va endur-se la tercera victòria de la temporada després d’imposar-se per la mínima (1-0) al Pas de la Casa amb un gol de l’internacional Aaron Albuquerque al temps afegit.