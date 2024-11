L'FC Andorra no passa de l'empat davant l'Unionistas

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Diu aquella dita allò que si no pots guanyar, almenys no perdis. Però hi ha vegades que això no serveix. O almenys no hauria de fer-ho quan el teu projecte (encara que no s’hagi dit de manera explícita i públicament per allò de la prudència de l’esport) és el de pujar directe i tornar a la Segona Divisió. Perquè punt a punt, no dona, i això és el que li està passant a l’FC Andorra, que suma la meitat dels seus partits (14) per empats (7) després d’igualar 1-1 ahir davant de l’Unionistas de Salamanca a l’Estadi Nacional. I encara gràcies, perquè les ocasions més clares van ser dels visitants, i van ser els salmantins els que van avançar-se al marcador amb un gol neutralitzat poc després per un Manu Nieto que, per fi, va estrenar el seu compte golejador aquesta temporada després de 14 jornades. Però això, i prou. I és que ni tan sols després del gol, amb un Estadi Nacional que havia estat força fred fins llavors (va ser la pitjor entrada de la temporada amb 942 espectadors), però que va ajudar a creure en la remuntada, l’FC Andorra va bolcar-se en cerca del segon gol que hauria permès a l’equip situar-se a sis punts de l’ascens directe, i va acabar sumant l’enèsim empat.