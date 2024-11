Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Xavi Cornella i Àlex Rius no van poder acabar la segona mànega de la Copa d’Europa d’eslàlom celebrada ahir a Levi (Finlàndia). Tot i sortir amb dorsals alts, tant Cornella, que va ser 51è, com Rius, que va acabar 56è, van passar el tall, però no van poder completar la segona baixada a Finlàndia.

Ells dos i la resta de l’equip seguiran a Levi amb una estada d’entrenaments fins al dia 30, abans d’iniciar un bloc amb quatre curses FIS.