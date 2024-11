El COA publica les mínimes per Andorra 2025

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Comitè Olímpic Andorrà ha publicat aquest matí les mínimes per participar en els Jocs dels Petits Estats d'Andorra 2025. Després de la polèmica amb algunes federacions per la falta de criteris públics a falta de menys de sis mesos per la cita, l'organisme ha fet públics les marques mínimes que els esportistes hauran d'acreditar per optar a ser als Jocs. El document es divideix en quatre parts, una primera amb esports que es regeixen amb marques mínimes o rànquings establerts per temps o punts com l'atletisme, la natació o el tir, o per rànquing com el tenis taula o el tenis. Una altra amb esports que es regeixen amb resultats mínims aconseguits com judo i ciclisme, una tercera amb esports que es regeixen amb criteris de selecció interns com karate, natació artística o gimnàstica rítmica, i una última amb els esports d'equip que es regeixen per criteris de selecció interns com el bàsquet (3x3 i 5x5) voleibol, vòlei platja i rugbi de set, on el requisit és haver tramitat una llicència federativa.

Segons el document del COA, assolir la mínima no garanteix la participació en els Jocs i la participació queda subjecta al programa final de la competició, que dependrà de les inscripcions dels diferents països (especialment en les modalitats d'equip). A més, el comitè recorda que tenir una llicència tramitada és imprescindible per representar al COA, i que la participació d'esportistes joves promeses que no hagin assolit les mínimes es debatrà en una reunió d'avaluació a principis de maig.

Consulta les mínimes fixades pel Comitè Olímpic.