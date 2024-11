El VPC venç a València i se situa en primer lloc

L’equip masculí del VPC Andorra va aconseguir una victòria de prestigi a domicili davant de l’RC València, invicte fins ahir, per 29-33 que va valer-li per situar-se al capdavant de la classificació del grup B de la Divisió d’Honor B Espanyola. Els tricolors són de moment líders en solitari a l’espera del duel de l’altre equip de València, el CAU Rugby València, que juga aquest migdia el seu partit.

El duel va arrencar amb un cop de càstig local, empatat poc després per Ramiro Gandini, jugador més destacat del VPC. Els de Dani Raya estaven millor, i van obrir forat fins al 3-15 amb dos assajos de Ramorio Yanneti i de Gandini en una primera meitat que va acabar 15-21 després de dos cops de càstig transformats, de nou, per Gandini. A la represa, el conjunt valencià va poder capgirar el marcador amb un assaig transformat (22-21), però els tricolors no van ensorrar-se ni molt menys, i van tornar a obrir forat amb un nou assaig de Ramiro Gandini per situar el 22-26 al marcador. El València va anar en busca de la remuntada, però el que va acabar arribant va ser un nou assaig de Gandini transformat per ell mateix per sentenciar el partit amb el 22-33 abans que els valencians retallessin diferències fins al 29-33 final.

El VPC descansarà ara fins al 7 de desembre, quan rebrà al Sant Cugat a Prada de Moles, per deixar ara pas a la selecció masculina. Els isards encetaran la setmana vinent un nou Europeu en categoria Conference i rebran dissabte a Malta al Nacional.