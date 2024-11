El VPC femení tanca la fase prèvia amb triomf

Verificat per

L’equip femení del VPC va tancar per la porta gran la seva participació en la fase prèvia de la Divisió d’Honor Catalana després d’imposar-se per 5-17 a domicili al CR Tarragona/Sel Vng i completar així la primera lligueta de la temporada amb quatre victòries en els quatre duels disputats.

Les noies de Jorge Fidalgo van avançar-se als 21 minuts gràcies a l’assaig de Zoe Sánchez que va transformar posteriorment a pals Cristina Modesto per situar el 0-7, i el conjunt local va poder retallar diferències abans del descans gràcies a una marca d’Ouanissa Amazri. A la represa, el duel va seguir amb igualtat, i no va ser fins al minut 60 quan el VPC va poder obrir forat gràcies a un assaig d’Erika Maldonado (5-12), i Miren Barciela va acabar de sentenciar el partit amb un assaig al tram final per situar el definitiu 5-17.

Les tricolors esperen ara la relació completa dels rivals de la fase final de la Divisió d’Honor Catalana, que tindrà una lligueta de sis equips amb anada i tornada, i on les quatre primeres disputaran un play-off en cerca del títol. La competició arrencarà el 15 de desembre.