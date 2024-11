L’FC Andorra suma el setè empat del curs davant de l’Unionistas (1-1)

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L'FC Andorra ha sumat l'enèsim empat de la temporada amb un 1-1 davant de l'Unionistas de Salamanca i no ha aprofitat la derrota d'ahir de la Cultural Lleonesa per situar-se a sis punts de l'ascens directe. En un duel, de nou, gris, les ocasions més clares han estat dels visitants, i els tricolors han hagut d'igualar el gol inicial d'Arriba amb la primera diana de la temporada de Manu Nieto al tram final.

La primera ha estat visitant, ja que tot just s'havien jugat 29 segons quan Rastrojo ha enviat una pilota al travesser després d'una assistència del porter. Més enllà d'això, no passava res d'inici amb cadascun dels dos equips intentant dominar, amb un pèl més de pilota per l'FC Andorra, i amb l'Unionistas esperant més al darrere, però desplegant-se amb encert. No ha estat fins al minut 17 quan els tricolors han tingut la primera amb una passada interior per Luismi, però l'andalús ha topat amb un defensa quan ja es cantava el 0-1. Els de Ferran Costa pràcticament no generaven ocasions fins al tram final, quan sí que han fet un pas endavant amb un parell d'arribades clares, com una que li han tret a Lauti, un tir de Luismi que ha atrapat el porter, o una rematada de Morgado un pèl forçada a la sortida d'un córner. Però la més clara ha tornat a ser visitant, amb una jugada per l'esquerra i una passada de la mort al punt de penal on l'extricolor Pau Martínez ha rematat massa tou a les mans d'Oier just abans del descans.

A la represa, el partit ha continuat sense gaire ritme amb un FC Andorra força espès que gairebé ni arribava a la porteria fins que Luismi ha xutat des de la frontal al minut 63 després d'una bona jugada col·lectiva de l'equip, però Ivan Martínez l'ha pogut atrapar en dos temps. I quan més semblava que l'FC Andorra començava a collar (sense cap ocasió tampoc), pam, gol d'Unionistas. Després d'una jugada per la banda De la Nava va estavellar-se contra Oier, i Arriba, que tot just portava dos minuts sobre la gespa, va agafar el refús per fer el 0-1. L'ambient començava a enrarir-se, però en el moment que més falta feia, Manu Nieto ha fet el primer gol, per fi, després de 14 jornades per empatar. El davanter andalús ha aprofitat una excel·lent passada d'Álvaro Peña, i ha superat a Iñaki amb una excel·lent finalització. El gol no va esperonar ni molt menys a l'equip.

Celebració del gol de l'FC AndorraFernando Galindo

FITXA TÈCNICA

FC ANDORRA: Oier; Clemente, Alende, Morgado, Ivan R.; Molina, Álvaro Peña, Álvaro Martín; Luismi, Lautaro i Cerdà.

UNIONISTAS DE SALAMANCA: Ivan M.; Mikel Serrano, Ramiro, Baz, Eudald; Rabadán, Iñaki G., Rastrojo, Pau Martínez; Santamaría i De la Nava.

CANVIS: Trigueros per Morgado (49’); Nieto per Lauti (62’); Ndiaye per Álvaro Martín (62’) i Berto per Álvaro Peña (84’) –FC Andorra– Álvaro Gómez per Gorka Santamaría (57’); Jordi Tur per Rabadán (69’); Arriba per Rastrojo (69’); Aitor Pascual per De la Nava (78’) i Iván Moreno per Baz (78’) –Unionistas de Salamanca–.

GOLS: 0-1 Arriba (71’); 1-1, Manu Nieto (76’).

ÀRBITRE: Alejandro Clemente Ortuño (Múrcia).

TARGETES: Grogues a Luismi -FC Andorra-; Ramiro Mayor, De la Nava i Rabadán -Unionistas-.

ESTADI: Estadi Nacional, amb 942 espectadors.