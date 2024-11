L'FC Andorra aspira a allargar el bon moment al Nacional

L’FC Andorra vol allargar el bon moment després de cinc partits seguits puntuant (sis sense perdre sumant el de Copa del Rei) amb una victòria aquesta tarda (15.30 hores, Estadi Nacional) davant de l’Unionistas de Salamanca per seguir a la part alta de la classificació i situar-se a sis punts de la Cultural, que ahir va perdre. Després de l’empat a Tarragona del diumenge passat, els homes de Ferran Costa buscaran el sisè triomf de la temporada a la lliga davant d’un equip que només ha perdut un dels últims deu partits (tot i que només n’ha guanyat dos), i que està instal·lat a la part mitjana de la classificació de Primera RFEF. Per aquest duel, el tècnic tricolor recuperarà Jesús Clemente després de complir sanció, mentre que Martí Vilà encara serà baixa per lesió.

“És un rival molt competitiu i incòmode però sabem què explotar per poder superar-los”

Ferran Costa, Entrenador de l’FC Andorra





Sobre el rival, Ferran Costa va assenyalar que “porten set setmanes sense perdre, és un rival molt competitiu i incòmode, però sabem quins aspectes hem d’explotar per tal de poder superar-los”, a més d’agregar que “aprofiten qualsevol detall i tenen jugadors capaços de generar perill tant en transicions com en situacions individuals, així que ens caldrà estar atents i contundents a totes les accions”. Costa va referir-se també a la trajectòria de l’equip durant les últimes setmanes i va afirmar que “hem fet un pas endavant tant en personalitat com en domini, i cada cop estem més consolidats en el nostre estil”, tot i admetre a continuació que “hem de millorar l’efectivitat a l’àrea rival per tal de ser més decisius en els moments clau”. Per últim, el tècnic va lloar el paper de l’afició, i va declarar que “amb el suport de la nostra gent podem fer de l’Estadi Nacional un escenari difícil per als rivals”, a més de cloure que “necessitem la seva energia per seguir construint una connexió forta entre l’equip i l’afició”.

Alineació

“Hem fet un pas endavant tant en personalitat com en domini”

Ferran Costa, Entrenador de l'FC Andorra

​

Des de Salamanca, el tècnic Dani Llácer, va assenyalar que l’FC Andorra “ens ha semblat el millor equip de la categoria a nivell individual”, a més d’afegir que “a nivell col·lectiu fan coses molt interessants i haurem de donar una versió molt bona si volem treure alguna cosa positiva d’Andorra”.