Cande Moreno pateix un esquinç del lligament lateral del turmell

Cande Moreno pateix un esquinç del lligament lateral extern del turmell esquerre que la tindrà en recuperació les dues properes setmanes. L’esquiadora va lesionar-se al Canadà durant una estada de pretemporada, i va haver de tornar a casa abans d’hora. Segons va explicar el metge de la FAE, Bernat Escoda, el procés de recuperació des que es va fer la lesió són unes tres setmanes, amb la qual cosa té les dues pròximes per poder estar a punt per viatjar a l’estada d’entrenament de Zinal (Suïssa), tot i que això s’anirà veient depenent de l’evolució de la lesió, que fins a dia d’avui està sent molt bona.

D’altra banda, Xavier Cornella i Àlex Rius van encetar ahir la Copa d’Europa sense sort a l’eslàlom de Levi. Cornella va passar a la segona mànega, però no la va poder acabar, mentre que Rius va acabar 64è sense poder accedir a la segona baixada.