Un tità del desert

Ramon Aranda ja en té una més al sac. I és que el ciclista del país va completar ahir la Titan Desert Saudi Arabia, que va disputar-se al llarg de la setmana al desert del país asiàtic, la 28a que acumula a les seves cames. I és que parlar de la Titan Desert és parlar d’Aranda, ja sigui al Marroc (d’on és la prova original), a l’Aràbia Saudita o a Almeria. Ell no falla i va acumulant quilòmetres i quilòmetres sobre el desert. En aquesta última ocasió, amb un total de 380 quilòmetres i 2.800 metres de desnivell positiu repartits en quatre etapes, a més d’un pròleg.

Aranda va acabar el 127è de la general, però la classificació, després de tants dies i tants quilòmetres pel desert, no és la part més important, i ell mateix reconeixia un cop creuada la línia de meta que “no sé la classificació de l’etapa”. I és que després de tants dies i quilòmetres rodant pel desert, hi ha altres coses que prenen més importància que la competició com a tal, com l’entorn paisatgístic, en “una de les etapes més boniques de la Titan Desert, per un entorn inigualable dins d’una reserva integral natural”, segons va explicar a les xarxes socials, o de l’entorn de la fauna “amb algun estruç o alguna gasela saltant pel desert”.

I tot i que les 28 Titan Desert les porti ell a l’esquena, Aranda és un home d’equip, i en aquesta ocasió, com gairebé sempre, va fer-ho juntament amb el Quality Team i Joan i Marc Montaner, Toni Lozal, Tavi Rocha i Alex Marcè, “amb qui hem fet una bona pinya i hem compartit moments magnífics en aquesta gran aventura”. Ja són 28, però segur que Aranda ja pensa en la 29 i en totes les que encara han de venir.