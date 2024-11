El Sideco FC Encamp supera el Ranger’s al duel directe i és més líder

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Sideco FC Encamp és més líder de la Lliga Viatges Pantours de futbol sala després d’imposar-se per 3-1 al Ranger’s al duel directe entre primer i segon, i entre els dos últims campions. Amb la victòria, el conjunt encampadà ja suma sis punts més que el seu màxim rival a la lluita pel títol després de la disputa de les vuit primeres jornades. Guillem Jeansou va avançar el Sideco FC Encamp als deu minuts de joc, i cinc minuts després Álvaro Vega va ampliar la diferència fins al 2-0. Ja a la represa, Hugo Miguel Rodrigues va retallar distàncies amb el 2-1, però Allan Nepomuceno va anotar el 3-1 definitiu quan faltaven sis minuts per al final.

L’altre duel destacat de la jornada va enfrontar el Pas de la Casa i l’Esperança d’Andorra, quart i tercer a la classificació, i que va acabar amb victòria del conjunt encampadà per 6-4. Joel, Tiago, Leo, Francisco (en pròpia porta), Adrià i Leo, de nou, van anotar els gols del conjunt passenc. Finalment, la Massana i Sporting Escaldes van protagonitzar un partit boig amb un empat a sis gols. El duel va arribar 4-3 per als massanencs al descans, i després de veure com li remuntaven, van empatar a l’últim instant.