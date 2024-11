Oriol Pi vol fer un pas endavant el curs vinent

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Oriol Pi prepara la temporada vinent amb l’objectiu de fer un pas endavant respecte al curs anterior, i ho farà en una campanya amb novetats. La principal, la nova bici que portarà. I és que el rider de la federació s’ha aliat amb la marca nacional de bicicletes Forestal, que ha dissenyat un vehicle específic per tal d’afrontar les exigències particulars del món del cross country.

Segons va explicar Pi, es tracta “d’una bici espectacular, sobretot a les baixades”, i va afegir que “és de les millors que he provat i tinc ganes d’utilitzar-la ja en competició”. El ciclista farà també d’ambaixador de la marca per ajudar a desenvolupar el producte, i va assenyalar que “és un win-win, perquè jo ajudo a l’evolució de la bicicleta, i ells proporcionen les eines per competir”.

Pi seguirà disputant enguany competicions importants com la Supercopa Shimano, o proves de les copes de França i Catalunya. Sobre els objectius, va destacar que “el nivell és molt alt, però el meu objectiu és fer una temporada encara millor que l’anterior. Vull competir al màxim nivell i no ens posem límits en el que podem aconseguir”.