Ordino i FC Santa Coloma mantenen el frec a frec

FC Ordino i FC Santa Coloma segueixen el frec a frec al capdavant de la lliga femenina, amb tots dos equips amb 12 punts després d’assolir quatre victòries en quatre partits.

Les ordinenques van imposar-se de manera contundent a la Massana per 6-2 amb tres gols de Yesica Mercedes, i les dianes de Maria Alejandra, Carla Judith i Dabiela. Per la seva banda, l’FC Santa Coloma també va golejar, en aquest cas el Ranger’s, per 7-0. La internacional Marina Fernández va fer un hat-trick, i també van marcar Alba Cayuelas, Maria González, Claudia Cerdà i Anna Baró.

A més, el CFS Pas de la Casa es manté en tercera posició amb nou punts després de derrotar per la mínima el Pirineus United (1-2), i l’Atlètic Club d’Escaldes és tercer després de vèncer 1-3 el Carroi.