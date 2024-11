Irineu Esteve acaba 21è als 10 quilòmetres clàssics amb sortida per intervals

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Irineu Esteve ha finalitzat en la 21a posició als 10 quilòmetres clàssics amb sortida per intervals a la cursa FIS a Beitostoelen, amb un temps de 24 minuts i 45 segons, a poc més d'un minut del guanyador, el noruec Johannes Hoesflot. Demà, l’andorrà tornarà a competir a la mateixa distància i format, però en lliure, per tornar a posar la ‘maquinària’ a punt de cara a la Copa del Món de Ruka de la setmana vinent.

Esteve s'ha mostrat content pel seu estat de salut i per resultat, afirmant que "estic a 1.03 del campió del món i a 40 segons o així del líder de la Copa del Món de l’any passat. És un bon inici de cursa”.

Cornella fora de la segona mànega a Levi

Xavier Cornella ha quedat fora de la segona mànega de la Copa d'Europa de Levi després de no poder superar una de les portes. L'esquiador s'havia classificat en finalitzar en la posició 58 a la primera mànega.

El seu company, Àlex Rius, no ha tingut tanta sort i ha quedat en la 64a posició en la primera mànega. A la segona competició només entraven els 60 primers, per aquest motiu l'andorrà ha quedat fora.

Cande Moreno treballa per recuperar-se de la lesió

Cande Moreno està treballant per recuperar-se de l'esquinç al turmell que es va fer al Canadà i que la mantindrà apartada de les pistes durant, almenys, dues setmanes més. La idea de l'equip és que Cande es recuperi per viatjar el pròxim 4 de desembre a Zinal, Suïssa, on tindrà lloc la pròxima estada d'entrenament.