El Govern recupera la Nit de l'Esport amb un nou format

El Govern reprendrà aquest any un dels esdeveniments clàssics del país en l’àmbit esportiu, la Nit de l’Esport, que tornarà després de no haver-se fet els quatre últims anys. Primer, arran de l’esclat de la pandèmia de la covid-19, i, posteriorment, per una reformulació del Govern a l’anterior legislatura. En aquesta rentrée de l’esdeveniment, l’executiu aposta per un retorn sense estar-se de res, amb un format molt més gran, i amb activitats d’entreteniment per completar la gala. I és que l’acte es farà el 20 de desembre a les 20.00 hores al recinte més gran del país, el Poliesportiu d’Andorra, en una jornada que comptarà també amb l’actuació de l’humorista Javi Sancho, que farà també de mestre de cerimònies, i del DJ i productor musical John Holt.

La idea, segons van explicar fonts de l’organització al Diari, és que l’acte es converteixi en un espai d’unió per a tots els esportistes de les diferents disciplines que es practiquen al país, on poder compartir experiències i passar una bona estona. A més, no hi faltaran, com era habitual, els reconeixements als millors esportistes. Com a novetat, està previst fer un reconeixement a algunes personalitats que hagin tingut una incidència destacable dintre del teixit esportiu del país, ja sigui a través de clubs o de federacions. L’accés a l’esdeveniment serà obert a tot el públic, i les entrades seran gratuïtes. Per aconseguir-les, però, s’hauran de reservar a través del portal d’entrades del lloc web del MoraBanc Andorra, on es podrà triar el seient corresponent de la zona de tribuna del Poliesportiu, que serà la que s’habilitarà per a la gala.

Durant la gala de la Nit de l’Esport, també es faran les entregues dels premis econòmics als esportistes que van aconseguir durant la temporada passada resultats destacats en competicions internacionals, unes recompenses que formen part del Programa ARA (Alt Rendiment Andorra). De fet, l’any passat van repartir-se aproximadament 72.000 euros en aquest concepte, amb 55.000 euros per als resultats internacionals, i 17.100 per a la partida concreta dedicada als medallistes que va tenir el país als Jocs dels Petits Estats disputats a Malta el 2023.

Així doncs, la Nit de l’Esport tornarà al país després de quatre anys d’absència. Fins al 2019, l’última que va celebrar-se, cada any una parròquia del país acollia la gala, en què es premiava els millors esportistes i clubs, a més de fer-se l’entrega dels premis per resultats. L’esclat de la pandèmia el 2020 va obligar a cancel·lar aquella edició, i el ministeri de Cultura i Esports del moment, encapçalat per Sílvia Riva i Justo Ruiz, van reconvertir-ho en L’esport ens connecta, una sèrie de formacions, ponències i taules rodones en format telemàtic en què van tractar-se diferents temes al voltant del món de l’esport. El format va mantenir-se també entre el 2021 i el 2023, amb diferents taules rodones, conferències i xerrades, tot i que ja amb un format presencial, i l’edició de l’any passat va dedicar-se a la igualtat sota el títol L’esport sense gènere, a més de fer l’habitual final de festa del lliurament dels premis ARA. Una festa que es repetirà el 20 de desembre al Poliesportiu, amb una gala de gran format oberta al públic, i amb música i humor.