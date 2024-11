Les GSeries volen fer-se encara més grans

Publicat per Marc Basco Escaldes-Engordany Verificat per Creat: Actualitzat:

Les Andbank GSeries encetaran el 21 de desembre una nova edició, que arribarà amb diverses novetats i que tindrà com a objectiu “fer-se encara més grans”, segons ha explicat el director del Circuit d’Andorra-Pas de la Casa i responsable de la competició, Àlex Bercianos. I és que enguany per primera vegada després de 30 anys no hi haurà Trofeu Andros després que el promotor francès decidís cloure el campionat, i això convertirà les Andbank GSeries en “l’únic campionat del sud d’Europa de curses sobre gel”, i és per això que l’organització aposta per “intentar donar-los la màxima difusió per intentar fer encara més grans les Andbank GSeries”.