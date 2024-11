Carolina Poussier, nova presidenta de la federació

Carolina Poussier serà la nova presidenta de la Federació Andorrana de Ciclisme (FAC) després d’imposar-se a les eleccions celebrades ahir a l’altre candidat, Enric Fontbernat, per 73 vots a 47, convertint-se així en la primera dona que lidera l’ens. La llista continuista (Poussier va ser directora tècnica de la FAC fa uns anys) vinculada a l’Agrupació Ciclista Andorrana (ACA) va aconseguir la victòria sobre l’alternativa de l’Sprint Club, però mostrant una mà estesa acceptada per la candidatura derrotada, i és que dos membres d’aquesta última entraran en el futur a la junta directiva per demostrar així la unió del ciclisme. Després de tres mandats consecutius de Gerard Riart (el màxim que permeten els estatuts) i que en les dues últimes ocasions no se celebressin comicis perquè no hi havia cap candidatura, el ciclisme nacional va tornar a viure ahir uns sufragis i va fer-ho amb un alt índex de participació, i és que de les 287 persones que tenen dret a vot (aquí s’hi inclouen totes les persones amb llicència com els més de 100 corredors professionals que viuen al país), 123 persones van exercir el seu dret a vot al Centre de Tecnificació d’Ordino. Amb Poussier, i en espera de la futura ampliació de la junta per fer entrar els dos membres de l’altra candidatura, l’equip directiu el formaran Joan Turné com a vicepresident, Xavi Mora com a secretari, Òscar Cabans com a tresorer, i Berta Bassols i Aida Moscoso com a vocals.

“Estem contents perquè al darrere hi ha un projecte important”

Carolina Poussier, Presidenta de la FAC



Un cop proclamada vencedora, Poussier va mostrar-se “molt contenta del resultat perquè representa la feina que hem anat fent tots aquests dies”, i va admetre que “hem fet un treball de formigueta anant a parlar amb molta gent i estem contents perquè al darrere hi ha un projecte important, i si l’arribem a tirar endavant hi haurà canvis”. La nova presidenta va explicar que la prioritat d’aquest mandat serà la base, que “hem de reactivar i no podem deixar que no hi hagi ningú al darrere”, tot i admetre que la primera prioritat a escala temporal seran els Jocs dels Petits Estats de l’any vinent (hi haurà ciclisme en ruta i BTT), i va destacar que “hem de treballar a veure a quins atletes podem portar i preparar-los el millor que puguem”.

“Hi som per donar-los suport en tot allò que faci falta”

Enric Fontbernat, Candidat a la presidència



Poussier també va referir-se a la mà estesa a l’altra candidatura en afirmar que “els he demanat que vinguin, nosaltres volem entesa i que tothom hi participi, perquè és un projecte de país, no de club ni candidatura, i hem d’estar tots d’acord per tirar endavant”. Una mà estesa que Fontbernat va agafar, i va afirmar que “hi som per donar-los suport en tot allò que faci falta”, a més d’agregar que “tots dos a les candidatures tenim gent amb experiències vàries i veurem quines són les persones que entraran”.

Per últim, el president sortint, Gerard Riart, va mostrar-se satisfet perquè “hi hagi gent que vulgui seguir endavant i fer que el ciclisme continuï progressant”.