Smörg finalitza la temporada a la darrera cursa del Campionat d’Espanya

Smörg posarà el punt final a la temporada aquest cap de setmana, a la darrera cursa del Campionat d’Espanya GT-CET, que se celebrarà al Circuit de Barcelona-Catalunya. El pilot resident, que repetirà juntament amb Javier Macías al volant del BMW M4 GT4 de Promotion Motorsport, espera aconseguir el millor resultat possible i acomiadar l’any de manera magnífica. Smörg, que ha disputat el Supercars Endurance aquest any, tindrà l’oportunitat de treure el màxim potencial del cotxe, ja que en aquesta competició no hi ha les restriccions que imposa la reglamentació de GT4 i que penalitza les seves prestacions pures a la pista.

“Serà una prova fora de campionat per a nosaltres, ja que no hem disputat cap cursa del GT-CET aquesta temporada, però hi anem amb moltíssimes ganes. Serà una cursa per gaudir i tant de bo puguem confirmar-ho amb el millor resultat possible”, va explicar el pilot resident.