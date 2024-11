Sense mínimes del COA per als Jocs dels Petits Estats

El Comitè Olímpic Andorrà (COA) no ha fet públiques encara les marques mínimes exigides per poder competir als Jocs dels Petits Estats, que se celebraran al país la setmana del 26 al 31 de maig de l’any vinent. A falta només de sis mesos per a la gran cita, algunes federacions no tenen coneixement de manera oficial i definitiva dels requisits que han de complir els esportistes per estar presents als Jocs, tot i que la majoria ja fa setmanes que treballa amb supòsits. Així, el comitè tècnic del COA, encapçalat per Jaume Tomàs, es va posar en contacte amb les diferents federacions per demanar una proposta de mínimes per tal de posar fil a l’agulla, unes marques que són orientatives i com a referència a cada federació però que, evidentment, necessiten el vistiplau definitiu del Comitè Olímpic. Una aprovació que, en la majoria de casos, encara no ha arribat, tot i que algunes fonts consultades asseguren que el COA té previst publicar les esmentades mínimes durant la setmana vinent.

En qualsevol cas, hi ha països participants als Jocs dels Petits Estats que competiran a Andorra, com ara Malta o Islàndia, que ja han publicat –i fa temps– els requisits i les seves mínimes per a totes les disciplines. El retard del COA a fer-ho públic pot obrir la porta a algunes especulacions, com ara el fet que es vulgui retallar la llista andorrana de participants en la cita per motius econòmics, en cas que el pressupost s’hagi disparat. El que sembla clar és que cada federació ha d’aplicar el seu criteri a l’hora d’elaborar la nòmina d’esportistes i que, posteriorment, el COA ha de validar aquesta proposta i fer-la pública. És el cas de la FAN, que aquesta setmana va reconèixer treballar amb una long list de 15 nedadors –12 nois i tres noies– més quatre d’artística, però el director tècnic de la federació, Alfonso Maltrana, va deixar entreveure que podria variar. També és el cas de la gimnàstica rítmica, on Berta Miquel sembla tenir la plaça assegurada i les júniors Aina Díaz, Lia Puigdemassa i Noa Lepoix es troben a una llista que encara ha de validar el COA, així com l’atletisme, que ha inclòs, lògicament, pesos pesants com Nahuel Carabaña i altres esportistes destacats i està treballant amb el Comitè Olímpic per acabar de tancar les mínimes. En la disciplina de tennis, la mínima se situarà –tot i que no és oficial, evidentment– en el Top 600 i Vicky Jiménez Kasintseva serà la cap visible de la delegació andorrana, així com en tennis de taula, que Oriol Martínez serà un dels esportistes fixos. Els esports col·lectius són figues d’un altre paner i el voleibol té garantida la presència de quatre equips –dos masculins i dos femenins–, per a pista i per a vòlei platja, i també el bàsquet 3x3 i el rugbi de set on, en principi, competiran els isards i les grandalles.

La publicació de les mínimes per participar als Jocs dels Petits Estats per part del COA no deixa de ser un formalisme però, evidentment, moltes federacions segueixen en espera –alguna no coneix encara quines són les seves mínimes– de rebre l’OK definitiu per saber de quants esportistes podran disposar per lluitar per les medalles. El criteri esportiu és el principal argument per elaborar les llistes definitives i s’està estudiant de manera detallada per garantir la presència del màxim d’andorrans a les finals de cada disciplina.