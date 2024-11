La selecció tanca una Nations curta i estranya

La selecció absoluta ha conclòs una nova fase, la Nations League, i ho ha fet amb una sensació molt estranya. Una lligueta curta, només quatre partits, que han deixat un pobre balanç d’un sol punt i cap gol aconseguit en els dobles enfrontaments davant Moldàvia i Malta. L’empat va arribar, segurament, en el millor partit d’Andorra, a Malta, on va registrar fins a 11 xuts a porta, però només cinc van anar entre els tres pals.

“Hem tingut ocasions a tota la fase per fer gols i no n’hem estat capaços. És una llàstima”

Koldo Álvarez de Eulate, Seleccionador



“Ens han faltat gols, és clar. És una llàstima perquè això ens ha privat de fer més punts que, per mèrits, hem merescut”, exposa el seleccionador, Koldo Álvarez de Eulate, que afegeix que “vam complir un dels objectius, que era puntuar, però no el de fer gols. Vam tenir ocasions per aconseguir-ho durant tota la Nations i no en vam ser capaços”. El lateral Marc García, capità per primera vegada, explica que “el punt a Malta va ser bo, però acabem la fase amb una sensació estranya perquè hem pogut fer alguna cosa més”. En aquest sentit, el futbolista de l’FC Ordino va afegir que “ha estat una fase curta, en què hem estat vius en tots els partits. Hem merescut dos o tres punts més”.