Les Andbank GSeries volen "fer-se encara més grans"

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Les Andbank GSeries donaran el tret de sortida a l'edició d'enguany el 21 de desembre, en una temporada que comptarà amb tres cites més l'11 i 18 de gener, i l'1 de febrer al Circuit d'Andorra-Pas de la Casa. Aprofitant que després de 30 anys enguany no hi haurà Trofeu Andros (el promotor va decidir acabar-lo), des de l'organització vol fer-se un pas endavant i s'ha marcat com a repte "intentar donar la màxima difusió per fer encara més grans les Andbank GSeries", segons ha explicat el director de la competició i del traçat encampadà, Àlex Bercianos. Com a novetat, hi haurà quatre categories (SBS, Speedcar, Clio Ice Trophy i Giand), i s'elimina la categoria de motos, els Ice Gladiators, que s'organitzava juntament amb la Federació Motociclista d'Andorra. Per tal de fer les proves més curtes, que era una de les reclamacions dels pilots, es dividiran en dos blocs de dues categories, entre les 16 i les 20 hores, i entre les 21 i les 00 hores.

Per tal que la prova faci un salt endavant, des de l'organització s'han realitzat diverses millores al circuit amb la intenció de millorar l'experiència dels aficionats, i també hi haurà una estratègia de mobilitat juntament amb Protecció Civil perquè el públic pugui aparcar al tercer carril de la CG-2. A més, l'organització reactivarà els programes de resum per televisió per tal d'ampliar-ne la difusió. A nivell de participació, Bercianos ha confirmat que actualment el 75% de les categories estan completes, i que es treballa perquè pilots internacionals puguin venir a competir de manera puntual.