L’FC Andorra no està preocupat per la falta de gol

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Després de 14 jornades disputades, l’FC Andorra encara no ha agafat la velocitat de creuer a la Primera RFEF. Només ha encaixat vuit gols i n’ha fet 11, una xifra també pobra tenint en compte l’arsenal ofensiu de l’equip tricolor i les ocasions que es desaprofiten en cada partit. Una dada que no amoïna el vestidor i el migcampista Sergio Molina, que va actuar com a capità al darrer partit a Tarragona, assegura que “potser ens està faltant una mica més de contundència, d’arribar als últims metres amb més claredat però bé, que tampoc estem preocupats per això, perquè ocasions n’estem tenint i això és el més important”.