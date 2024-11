Publicat per Redacció Ordino Verificat per Creat: Actualitzat:

El CTT Valls del Nord va superar el Lluïsos de Gràcia de Barcelona per 4 partits a 3, a la 7a jornada de Primera Divisió espanyola. L’equip, format per Alessandro Costa, Josep Maria Blancafort i Oriol Martínez, va haver de disputar un enfrontament de dobles per obtenir una victòria que manté als andorrans al primer lloc de la classificació.