Els Jocs dels Petits Estats, la prioritat en la planificació de la FAN

La Federació Andorrana de Natació (FAN) centrarà tots els esforços i il·lusions de la temporada en els Jocs dels Petits Estats que acollirà Andorra del 26 al 31 de maig de l’any vinent. Des de l’ens van destacar que, lògicament, la temporada comptarà amb la participació en les competicions habituals, com ara els Mundials, els Campionats d’Europa i la presència a tornejos espanyols, catalans i francesos, però que la planificació girarà al voltant de la gran cita andorrana del 2025.

El director tècnic de la FAN, Alfonso Maltrana, va explicar ahir que es presentarà una long list per als Jocs amb una estimació de 15 nedadors, 12 nois i tres noies, i que el gran repte és millorar les sis medalles que la natació va aconseguir als Jocs dels Petits Estats de Malta el 2023. “L’objectiu és intentar ser presents al major nombre de finals possible i ser competitius i, si pot ser, superar les sis medalles que es van obtenir fa dos anys a Malta, evidentment.” Tot i que encara no és oficial, la FAN treballa perquè els 15 nedadors seleccionats puguin participar en la gran cita. La delegació andorrana, a més, comptarà amb quatre esportistes en la modalitat de natació artística, en categoria júnior, amb Zoe Palau, Jasmine Serrano, Mariona Casas i Aran van den Eerenbeemt. La directora tècnica, Natàlia Meca, va comentar que “estem molt il·lusionades de poder tenir artística als Jocs. Ho hem treballat molt”.