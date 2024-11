El ciclisme busca nou president

Després d’una extensa etapa de 12 anys –tres mandats– al capdavant de la Federació Andorrana de Ciclisme (FAC), Gerard Riart podrà passar demà el testimoni al nou president de l’ens. Dues candidatures aspiren a liderar durant els pròxims quatre anys el món del ciclisme a Andorra, una l’opció continuista que encapçala Carolina Poussier i l’altra, la confeccionada per l’Sprint Club Andorra i que té com a aspirant i cara visible Enric Fontbernat.

La proposta continuista permetria que, per primer cop, una dona sigui presidenta de la FAC. Entre els punts forts, la candidatura destaca la voluntat de “la reactivació de la base del ciclisme, la professionalització de la federació i el foment de la transparència i la comunicació amb els clubs, atletes i altres agents del sector”. La candidata, Caroline Poussier, assegura que “el nostre pla estratègic és una aposta clara per potenciar el ciclisme al país, des de la base i la igualtat, oferint un suport integral als nostres atletes i promovent una comunicació oberta i constant amb tots els agents implicats. Creiem fermament que la transparència i la col·laboració seran claus per aconseguir els nostres objectius”.

Per l’altra banda, l’Sprint Club presenta Enric Fontbernat com a candidat i amb el leitmotiv d’“un gir al ciclisme andorrà”. La candidatura vol ser una federació que “respongui a les necessitats reals dels i les ciclistes, amb una clara vocació de construir un ciclisme inclusiu, igualitari i saludable, mitjançant un vincle proper als clubs”. A més, un dels pilars de la candidatura és l’impuls decidit al ciclisme femení. Segons va explicar el candidat a vicepresident, Emili Pérez, el projecte es compromet a “promoure la pràctica del ciclisme entre nenes i dones, tant en l’àmbit de la base com d’alt rendiment”, entre d’altres. També volen innovar en gestió i participació, ser una federació amb projecció internacional, tenir compromís amb la transparència i la sostenibilitat. “Volem construir una comunitat ciclista més forta, inclusiva i preparada per als reptes del futur”, assenyala Fontbernat.