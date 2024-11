Andorra tanca la Nations League amb empat a Malta

Poques vegades acabarà la selecció amb la sensació de tenir-ho tan a tocar. Més enllà del fet de jugar 75 minuts amb un futbolista més, que evidentment condiciona, Andorra va fer prou mèrits per haver sumat el primer triomf i també el primer gol en la darrera jornada de la Nations League. Les intencions i la voluntat de Berto Rosas –el davanter és essencial en la pissarra de Koldo– i el dictat de Cervós no li van arribar a un combinat tricolor que va tenir ocasions per fer gol de tots els colors i va marxar de Malta signant les taules (0-0).

No va oferir vulnerabilitat defensiva, ni va ser gaire exigida la selecció, que va dominar la majoria de trams amb una solvència poc habitual. A banda d’acabar sense cap esgarrinxada, la majoria de les accions es van succeir en la perifèria de Bonello i el grup de Koldo, tot i la dificultat per completar les transicions abans de l’expulsió de Mentz (17’), va saber trobar els espais. Sempre generós en l’esforç, Berto Rosas és una benedicció per a Andorra, tot i la falta d’encert. No va negar cap cursa i, fins i tot, va poder avançar la selecció en fins a cinc ocasions, la primera després de recollir una passada fantàstica des de camp propi de Marc García i estavellar la pilota al travesser. Abans, l’opció per als tricolors la va tenir De las Heras, amb un xut des de la riba que va anar massa alt, una rèplica millorada per l’equip maltès quan, en l’acció següent, una cursa a camp obert va estar a punt de resoldre-la Joseph Mbong. La inèrcia va agafar un to, definitivament, tricolor després que Malta es quedés amb 10 per l’expulsió i l’agressió a Berto del sancionat Mentz i Andorra es va acomodar. Berto va desaprofitar una altra osca, en trobar el guant de Bonello després d’un bon xut regirat que el porter maltès va enviar a córner. Els pocs intents de Malta abans de la treva els va saber refredar Iker Álvarez, aturant un nou xut de Joseph Mbong, tot i mantenir la respiració amb un centre de Guillaumer que es va passejar per l’àrea petita. Abans d’anar a vestidors, un centre xut enverinat de Cervós el va treure Bonello, que havia de tornar a empassar saliva. L’entretemps el va agrair Malta, obligat a endreçar-se amb un futbolista menys, però la selecció va seguir encomanant-se a Berto per cantar el bingo. Una brillant acció per l’esquerra del davanter de l’FC Andorra va tornar a acaronar el gol, però després de fabricar-se l’espai, ja dins de l’àrea, la seva rosqueta va anar uns centímetres per sobre de la creueta. Curiosament, aquest darrer ensurt no va fer espabilar Malta, molt condicionada per la inferioritat, tot i que va trepitjar el perímetre d’Iker amb més insistència però amb poc focus. Mentrestant, Cervós va voler irrompre per fer saltar la banca, però les dues opcions que va tenir (54’ i 71’) no van trobar el destí, amb una fuetada des de fora que Bonello va desviar a la cantonada i un altre xut amb molta intenció que el porter maltès també va aturar sense gaires problemes. El debut amb l’absoluta de Pau Babot va esdevenir en l’epíleg d’una Nations League massa garrepa amb els mèrits de la selecció.

DESTACATS

BERTO ROSAS

CABDAL

Va tornar després de complir sanció i va tenir fins a tres opcions clares i un travesser.

IKER ÁLVAREZ

SEGUR

No va tenir gaire feina, però la que va tenir la va saber resoldre de manera efectiva.

JOAN CERVÓS

FAR

Dona criteri al joc i va fer un gran partit. Va tenir l’oportunitat de marcar fins a tres cops.