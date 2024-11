Toc d’atenció de Natxo Lezkano a Felipe Dos Anjos i Doumbouya

La derrota davant Unicaja ha deixat un pòsit amarg en el MoraBanc Andorra, tot i ser conscients de les dificultats que comporten enfrontar-se a un dels equips en millor forma d’Europa i de les limitacions per les baixes. Sobretot, més enllà de la de Bassas i Rafa Luz, per la de Ben Lammers, el pivot més intimidatori que hores d’ara té l’equip tricolor. L’absència del 5 de Houston es va notar especialment, ja que jugadors que havien d’agafar un rol més protagonista per corregir la mancança en la pintura, com Felipe dos Anjos o Sekou Doumbouya, es van quedar a mig camí.

Curiosament, els dos jugadors van ser els més valorats pel costat tricolor després de Shannon Evans, però la seva feina va resultar del tot insuficient i el tècnic del MoraBanc, Natxo Lezkano, no va amagar la seva preocupació al respecte: “Ja és hora que Felipe [Dos Anjos] faci el pas endavant, que l’estem esperant, i ha de ser ell qui tingui la iniciativa”. També va ser força clar amb Doumbouya i va exposar que “sí, té molt de talent, però això ho ha de demostrar a la pista no cometent errades. Nosaltres el deixarem desenvolupar, el talent, però l’ha de demostrar en altres aspectes, perquè aquí no vivim del talent vivim del treball”. L’equip afrontarà una setmana neta de treball ja que aquest cap de setmana hi ha aturada per finestres FIBA. Una pausa competitiva que agraeix Lezkano, que va comentar que “no hem d’encendre cap alarma ara. Tenim feina al davant perquè hi ha jugadors diferents i hem de tornar a construir”. El MoraBanc reprèn la competició el dia 30 a Girona.