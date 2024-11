La selecció tanca la Nations Leauge a l'estadi de Malta

Paït el desencís al darrer sospir després de la derrota contra Moldàvia a l’Estadi Nacional, la selecció absoluta tanca aquest vespre al Ta’Qali de Malta la present edició de la Nations League (20.45 h). L’equip de Koldo Álvarez de Eulate afronta la darrera jornada sense objectius a nivell competitiu, però amb l’al·licient i el repte de no finalitzar la lligueta sense puntuar ni fer un gol.

Partit Malta - Andorra

Així ho va reconèixer el seleccionador que va apuntar que “tenim la darrera oportunitat de fer coses ben fetes i d’intentar sumar punts, que crec que ho hem merescut durant la competició i no ho hem aconseguit”. Koldo va exposar que “sabem que serà un partit diferent del recent de Moldàvia o del que vam jugar contra la mateixa Malta a casa, però hem de demostrar que hi ha molt treball darrere i que som capaços de tornar a marcar”. En aquest sentit, el tècnic andorrà no va amagar que el principal objectiu és tornar a veure porta “i ja veurem si ens dona per empatar o per alguna cosa més, però és evident que el gol ha estat la mancança principal que hem tingut en aquesta Nations”. El retorn de Berto Rosas i les presències de Pau Babot, Hugo Ferreira i el porter Mauro Rabelo -Marc Pujol i Eric Vales són baixa per sanció- són les novetats més destacades en una convocatòria formada “per als jugadors que creiem que es mereixen estar aquí, sense mirar si són joves o veterans” va subratllar Koldo. Finalment, el lateral Marc García va comentar que “és un partit per reivindicar-nos i tenim la il·lusió de seguir creixent i, sobretot, aconseguir puntuar, que crec que ho estem mereixent”.

“El gol és la nostra principal mancança en aquesta Nations en què mereixem ja puntuar” Koldo Álvarez de Eulate, Seleccionador