La selecció no pot passar de l'empat a Malta per tancar la Nations (0-0)

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La selecció ha tancat la participació a la Nations League amb un empat sense gols a l'Estadi Nacional de Ta'Qali, a Malta, en un partit on l'equip tricolor ha estat molt superior al conjunt maltès, que ha jugat des del minut 17 amb un jugador menys per la vermella directa que ha vist Mentz per una agressió a Berto. El davanter de l'FC Andorra ha estat, precisament, el millor jugador del partit i només la fortuna li ha privat d'estrenar el capítol golejador de la selecció en la competició, després d'estavellar una pilota al travesser i desaprofitar fins a altres tres ocasions molt clares.

L'altre futbolista més destacat d'Andorra, Joan Cervós, també ha tingut tres opcions per poder donar la victòria a la selecció, però s'ha topat amb la mala sort i un inspirat Bonello. El conjunt de Koldo Álvarez de Eulate, que ha donat l'alternativa amb l'absoluta a Pau Babot -ha jugat 32 minuts- acaba la Nations League amb un punt i sense fer cap gol. Un rèdit ínfim per als mèrits andorrans durant la fase.