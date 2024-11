L’FC Andorra valora el punt assolit a Tarragona

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Lautaro de León va escenificar amb el seu gol el punt aconseguit per l’FC Andorra al Nou Estadi de Tarragona davant el Nàstic. Un punt que va deixar bon sabor, tot i estavellar Cerdà dues pilotes al pal, i que serveix per seguir sumant i lligar la cinquena jornada consecutiva puntuant. El davanter gallec, amb el de diumenge, ja en suma quatre i és el màxim realitzador del conjunt de Ferran Costa i, per primer cop, no va fer el gol sortint des de la banqueta. “Per fi em vaig treure aquest pes de sobre de marcar sortint d’inici i que m’estava costant una mica. Estic content pel gol i pel resultat perquè sabíem que era un camp molt complicat i crec vam fer un gran partit”, assegura.