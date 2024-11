Cande Moreno torna al país per un esquinç al turmell

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Cande Moreno ha hagut de tornar a Andorra en patir una torçada del turmell esquerre mentre entrenava en una pista de supergegant al Canadà. Tot i que no es tracta d’una lesió greu, per tal d’accelerar la recuperació, l’equip ha decidit que l’esquiadora deixi la concentració de Nakiska i torni al país per tal d’iniciar com més aviat millor el procés de recuperació. Un cop arribada al Principat, a Moreno se li faran les proves pertinents per conèixer l’abast exacte de la lesió per saber exactament què té i el temps establert per tornar novament als entrenaments.

Després d’una estada de tres dies de neu a Sölden on es va treballar el gegant, Cande Moreno i Jordina Caminal, l’equip nacional de velocitat femení, portaven una setmana preparant-se a Nakiska (Canadà), on entrenaven la velocitat fins el dia 22. Caminal seguirà la feina i Moreno l’ha hagut d’interrompre quatre dies abans del previst.