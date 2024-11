Sense armes davant l’Unicaja

El context actual d’Unicaja el fa absolutament irresistible. L’equip d’Ibon Navarro va passar com una piconadora per Andorra i va castigar sense pietat les mancances dels tricolors. 18 pèrdues esdevenen un factor decisiu si davant trobes un grup, el malagueny, en estat de gràcia amb 16 triples i fins a 31 assistències. Una veritable bogeria. Shannon Evans, tot i la derrota, es va convertir en el far del MoraBanc, amb 18 punts i 22 de valoració (89-106).

El pivot del MoraBanc, Felipe Dos Anjos, envoltat de jugadors de l’Unicaja.Fernando Galindo

Amb una bona posada en escena, el MoraBanc va tancar amb avantatge el primer quart. Dos Anjos va respondre a la crida i els seus minuts i l’aportació de Chougkaz –sis punts– van permetre arribar a la primera aturada amb un bon pòsit (19-17). Pel camí va quedar un parcial de 0 a 8 d’Unicaja, en el millor tram del grup d’Ibon en la sortida, i la resposta del MoraBanc per mantenir el govern. Un control que al segon parcial va saltar pels aires. Primer, perquè Unicaja es va descamisar i entre Carter i Osetkowski van castigar els tricolors amb un parcial de 2 a 11 i quatre triples consecutius (23-33). Segon, perquè Tyson Pérez va començar a fer molt mal a la zona –set punts– i va refermar una inèrcia que va obligar Natxo Lezkano a refredar el partit i reordenar la situació. I tercer, perquè aquesta intenció va quedar tallada de soca-rel a falta de 33”5 per a l’entretemps. No per res terminal, però sí molt condicionant. La gota malaia arbitral va irrompre amb una antiesportiva inexplicable xiulada a Harding –confirmada pel challenger–, en un instant psicològic i que, amb tot el que ha plogut aquest curs, va treure de polleguera la bombonera i un MoraBanc que va agrair la treva (36-48). La tornada de vestidors va acabar d’ensorrar les possibilitats de l’equip tricolor, amb Unicaja exhibint la millor versió i posant-se en mode martell amb l’encert de Carter –inspiradíssim i afegint vuit punts més a la motxilla–, i Balcerowski i Kravish posant més bastons a les rodes (41-59). Va arribar al +20 l’equip malagueny (49-69) i només Kuric i, sobretot, Evans, amb tres triples consecutius, van semblar aletejar per aplicar cosmètica al partit i encendre el Poliesportiu abans del darrer quart (64-78). Però el partit era massa alpí per al conjunt de Natxo Lezkano, que, sense sortir del carril mentalment, es va veure impotent davant la superioritat d’un Unicaja inabordable. Alguna arrencada, amb la veu de Kuric, permetia als tricolors no treure abans d’hora la bandera de la rendició, però l’equip malagueny, davant qualsevol dubte, va fer tornar a la realitat un MoraBanc que va claudicar amb alguns retrets.