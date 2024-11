Punt treballat de l'Andorra a Tarragona (1-1)

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’FC Andorra va sumar el cinquè duel consecutiu sense perdre després d’empatar 1-1 al camp del Nàstic de Tarragona en un duel amb alternatives i en què el triomf hauria pogut caure a qualsevol de les dues bandes. L’FC Andorra va tenir dos pals per endur-se la victòria, però a la represa el conjunt tarragoní va mostrar-se millor amb un parell d’accions clares que li haurien pogut donar la victòria. Al final, va valer el gol de Lauti perquè l’equip s’endugués un punt gràcies a la quarta diana de la temporada de l’uruguaià, que va servir per esmenar el gol local, que va arribar fruit d’una errada tricolor en la sortida amb una mala passada d’Oier Olazábal que Pablo Fernández va aprofitar, tot davant d’una quarantena d’aficionats arribats des del país, i sota la mirada també del màxim accionista de l’entitat, Gerard Piqué, que no es va voler perdre el partit contra un dels equips cridats a ser a la part alta.