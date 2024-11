Jorge Martín, nou campió del món de MotoGP

Verificat per

Jorge Martín es va coronar per primera vegada com a campió del món de MotoGP en complir-se al Gran Premi de Catalunya els supòsits que li permetien aixecar el títol i refer-se del campionat que se li va escapar l’any passat. El pilot resident de Ducati necessitava ser novè a la darrera cursa de l’any disputada a Barcelona i la va acabar en tercera posició arrodonint un duel espectacular amb Pecco Bagnaia –que va guanyar ahir a Montmeló– durant tota la temporada.

“Bagnaia em porta al límit i em fa millor. Compartíem habitació de nens i ara guanyem Mundials” Jorge Martín, Pilot resident



El resident ha signat un any esplèndid amb 17 podis en 20 curses que li van permetre aconseguir el gran somni. “És admirable el respecte que ens tenim Pecco i jo. Em fa millor cada dia i em porta al límit. És una història bonica perquè tots dos compartíem habitació, érem nens i ara guanyem Mundials”, va explicar Martín. El pilot, a més, va afegir que “he gaudit i he pensat molt en la meva família a les últimes voltes”. El resident acaba líder de la general amb 508 punts, Bagnaia ho fa segon amb 498 i, finalment, el podi definitiu el tanca Marc Márquez, amb 392. La jornada d’ahir també va ser força especial per a un altre resident, Aleix Espargaró, que es va acomiadar de la competició de manera definitiva.