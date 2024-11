Superar les adversitats

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

No és un inici de temporada fàcil per al MoraBanc Andorra, que després d’arrencar amb bones sensacions, s’ha vist immers en una plaga de lesions, primer en el lloc de base, i ara al joc interior amb l’absència de Lammers durant unes quantes setmanes. Deia el president Gorka Aixàs dijous que ja n’hi ha prou de lamentar-se, i la millor manera per deixar de fer-ho és rebre aquesta tarda el líder de l’ACB al Poliesportiu, l’Unicaja dels extricolors Ibon Navarro i Tyson Pérez, amb la voluntat de sumar la quarta victòria de la temporada després d’haver perdut els dos últims duels disputats.