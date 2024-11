El MoraBanc, sense cap opció, cau davant Unicaja (89-106)

Publicat per Ivan Álvarez Verificat per Creat: Actualitzat:

El MoraBanc Andorra ha perdut al Poliesportiu davant l'Unicaja Màlaga per 89 a 106, en un partit on els tricolors no han tingut moltes opcions. El conjunt malagueny ha definit la victòria amb un segon quart molt encertat i amb les aportacions de fins a 16 triples que han castigat l'equip tricolor, que ha patit 18 pèrdues de pilota, un aspecte terminal si davant tens el líder de la Lliga ACB. L'equip tricolor ha tingut trams on ha pogut maquillar el marcador amb Shannon Evans, que ha estat el millor del MoraBanc, amb 18 punts i 22 de valoració però la seva feina ha estat insuficient. El conjunt tricolor encaixa la segona derrota consecutiva al Poliesportiu i la propera jornada visitarà Fontajau per enfrontar-se al Bàsquet Girona.

FITXA TÈCNICA

MoraBanc Andorra: Evans (18), Harding (12), Ortega (3), Chougkaz (7), Doumbouya (12) -cinc inicial-; Llovet (7), Okoye (10), Dos Santos (8), Kuric (9), Radicevic (3), Ganal (-)

Unicaja: K. Perry (8), Taylor (12), Ejim (3), Tillie (11), Kravis (9) -cinc inicial-; Tyson Pérez (7), Osetkowski (11), Kalinoski (7), Balcerowski (8), A. Díaz (3), T. Carter (25), Djedovic (2)

PARCIALS: 19-17 (10’); 36-48 (20’); 64-78 (30’), 89-106 (40’)

ÀRBITRES: Juan Carlos García, Arnau Padrós i Cristóbal Sánchez.

ELIMINATS: Balcerowski -Unicaja Màlaga-.

PISTA: Poliesportiu d’Andorra, amb 3.869 espectadors.