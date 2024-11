Marc Gasa queda 13è a la Skymasters a Castelló

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Marc Gasa va finalitzar en 13a posició a la Skymasters 2024 celebrada ahir a Castelló amb la Marató dels Dements. El corredor de la FAM va completar els 42,5 quilòmetres de cursa amb 3.808 metres de desnivell positiu amb un temps de 5 h 12’59”.

Un cop acabada la cursa, Gasa va explicar que “m’he trobat molt bé i crec que he gestionat molt bé la cursa. He sortit bastant conservador i anant retallant i guanyant posicions a poc a poc, i he acabat amb bones sensacions”.