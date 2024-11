L’FC Andorra vol allargar el bon moment

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’FC Andorra visita aquesta tarda el Nou Estadi de Tarragona per enfrontar-se al Nàstic a la recerca del cinquè duel seguit sense perdre (sis si es té en compte també la Copa del Rei) i la segona victòria consecutiva. Després del triomf d’ahir de la Cultural Lleonesa per 1-3 davant del Celta B, els tricolors necessiten tornar a sumar de tres en tres per no veure augmentada la distància amb el conjunt lleonès. L’empresa, però, no serà fàcil, i és que el Nàstic va quedar-se l’any passat a pocs segons de pujar a Segona Divisió, i enguany torna a estar cridat a ser un dels candidats a lluitar per l’ascens. Els tarragonins estan a dos punts dels tricolors, tot i que tenen encara un partit pendent.