L'FC Andorra empata davant del Nàstic (1-1)

L’FC Andorra ha encadenat el cinquè duel consecutiu sense perdre després d’empatar 1-1 al Nou Estadi de Tarragona davant del Nàstic en un partit amb alternatives i on els tricolors haguessin pogut guanyar si haguessin encertat en els dos pals de Cerdà, però on el conjunt local també s’hagués pogut endur els tres punts al tram final. Lauti, amb un gol al tram final de la primera meitat, ha esmenat una errada defensiva que havia costat l’1-0 a la mitja hora de joc en un matx que no s’ha volgut perdre el màxim accionista del club, Gerard Piqué.

Més enllà d’una primera arribada tricolor amb una jugada d’estratègia, han estat els tarragonins qui han tingut les primeres aproximacions, especialment amb algunes centrades laterals, però sense arribar a generar cap ocasió clara. L’FC Andorra provava de sortir ràpid i amb velocitat després d’una pressió alta o amb transicions, i així precisament ha arribat la més, clara amb un tir de Cerdà al travesser als deu minuts. Luismi ha conduït una contra, i li ha servit al balear, que s’ha anat centrant fins a arribar a la frontal de l’àrea, on ha provat de sorprendre a Varo amb una rosca que s’ha acabat estavellant contra la fusta. Poc a poc els tricolors s’han anat fent més amb la pilota, i el Nàstic feia mal amb la pilota aturada, com amb tres corners seguits.

Els tricolors collaven amb un incisiu Cerdà per l’esquerra que ha tornat a tenir el 0-1 amb una jugada en què ha acabat estant un pèl gana, però el que ha arribat ha estat l’1-0 després d’una errada absurda dels de Ferran Costa. Oier, en la sortida de pilota, li ha volgut fer una passada a un Morgado que estava d’esquenes i cobert per un rival, i Pablo Fernández ha acabat sent el més llest i s’ha avançat per plantar-se sol davant del porter basc i fer el primer. El gol ha deixat estabornit a l’FC Andorra, que ha vist com el Nàstic començava a collar, però ha pogut reaccionar amb un tir llunyà d’Álvaro Peña que ha obligat a Varo a lluir-se. Semblava que no es mouria més el marcador, però quan el duel transitava cap al descans, una jugada en gairebé tres tocs ha acabat amb una passada interior de Luismi que Latuaro no ha desaprofitat per empatar just abans del descans. I el davanter uruguaià encara ha tingut l’1-2 a l’última jugada abans de passar pel vestidor, però ha arribat massa forçat a la rematada.

A la represa, l’FC Andorra ha sortit millor en busca del segon, de nou amb Cerdà com a home més destacat. I precisament el balear ha estat qui ha tingut l’1-2 després d’una jugada individual que s’ha acabat topant, com a la primera meitat, amb el pal. Els canvis han semblat donar una marxa més al Nàstic, que ha començat a acostar-se a la porteria d’Oier, i que ha tingut el segon amb una rematada d’Álex Jiménez que ha marxat alta, i després amb una rematada de cap del mateix jugador. El duel s’ha trencat per moments, amb el Nàstic dominant la pilota, i amb els tricolors provant de sortir ràpid amb un Cerdà omnipresent, però el marcador ja no s’ha tornat a moure tot i les arribades a totes dues porteries, com en una rematada de cap massa tova de Alende. Al final, els tricolors han acabat sumant un punt que s’haurà de fer bo diumenge vinent a l’Estadi Nacional davant d’Unionistas de Salamanca.

FITXA TÈCNICA

GIMNÀSTIC DE TARRAGONA: Varo; Pol Domingo, Leal, Dufur, Joan Oriol; Gorostidi, Óscar Sanz, Marc Fernández, Víctor Narro; Pablo Fernández i Antoñín.

FC ANDORRA: Oier; Casadesús, Alende, Morgado, Rodríguez; Molina, Peña, Luismi; Cerdà, Lautaro i Nieto.

CANVIS: Jardí per Narro (46’); Concha per Marc F. (58’); A. Jiménez per Antoñín (58’); Montalvo per Pablo F. (82’) -Gimnàstic de Tarragona- Ndiaye per Casadesús (59’); Álvaro M. per Nieto (59’); Morán per Á. Peña (80’); Juanda per Luismi (80’) -FC Andorra-.

GOLS: 1-0, Pablo F. (28’); 1-1, Lauti (41’).

ÀRBITRE: Luis Bestard Servera (Illes Balears).

TARGETES: Grogues a Gorostidi -Nàstic-; Álvaro Peña -FC Andorra-.

ESTADI: Nou Estadi Costa Daurada, amb 6.983 espectadors.