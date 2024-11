Una derrota cruel

No va trobar el destí una resolució més cruel per a la selecció en el seu comiat de la Nations League a l’Estadi Nacional. Després de 91 minuts d’incansable treball, una esplèndida acció a camp obert de Moldàvia –allà on més havia posat l’accent el conjunt tricolor– va disfressar Postolachi de botxí amb una diagonal definida amb un gol verinós i definitiu per a Andorra (0-1). El dit a la nafra i l’absoluta incredulitat.

Un gol de Postolachi al minut 92 va donar la victòria als moldaus.Xavi Miró / FAF

Com a bon gat vell, el seleccionador andorrà Koldo Álvarez de Eulate va avisar a la prèvia que seria un enfrontament “no gaire maco, però sí pràctic de jugar”, i la tendència del partit va respondre a la perfecció a aquesta premissa. Tampoc era difícil d’endevinar, donada la necessitat dels moldaus per assegurar-se, com a mínim, el punt que segellava el play-off per a l’ascens al grup C. Molt més complicat es presentava per a Andorra, amb la necessitat de guanyar els dos partits que li resten de competició –dimarts ha de visitar Malta– per tenir alguna opció. La proposta inicial era la que més podia convenir a la selecció, amb certa serenor a l’hora de tenir controlats els moviments de Moldàvia, amb més tirada per la pilota però amb poc més verí que el treball de Nicolaescu als darrers metres o les pujades de Platica. Andorra va presentar candidatura de manera escadussera, amb algunes accions amb intenció i sempre amb el dictat de Cervós. Aaron Sánchez en va tenir dues al primer acte, amb una rematada massa tova que va refredar Celeadnic i una altra que no va aconseguir definir de manera canònica i a la qual Cucu no va arribar per una ungla. Les que va gaudir Moldàvia les va saber neutralitzar Iker Álvarez. El porter tricolor va protagonitzar una intervenció fantàstica a xut de Postolachi des del vèrtex i va evitar un xut tebi de Platica. No va variar gaire el paisatge a la tornada de vestidors, amb alguna fogonada tricolor i amb Iker refredant les arribades més clares dels moldaus, que tampoc van ser gaires. La més clara, la de Nicolaescu, que no va aprofitar una passada filtrada de Motpan (67’). Abans, una centrada de Biel Borra per la dreta, que va trobar el fil de Cervós, la va voler resoldre Cucu de cap, però l’intent del davanter va anar per sobre del travesser. I quan surava l’empat sense gols sobre el Nacional, va irrompre Postolachi per colpejar de la manera més cruel i treure’s del barret una excursió, una diagonal i un gol amb el pitjor dels finals per a la selecció.

EL VESTIDOR

"HO HEM DEIXAT ESCAPAR I SAP GREU PELS JUGADORS"

Koldo Álvarez

El seleccionador no va poder amagar la decepció i va assenyalar que “hem deixat escapar el punt que ja teníem” i que “als darrers minuts ens ha faltat una mica de pausa”. El tècnic va reconèixer que, tot plegat, fa més mal “pels mateixos jugadors”.

"ÉS UNA DECEPCIÓ I NO MEREIXEM EL QUE ENS HA PASSAT"

Joan Cervós

El futbolista de la selecció va lamentar que “la feina que fem és excepcional però la recompensa és nul·la. Estem decebuts i no ens mereixem el que ens ha passat durant tota la fase”. Cervós va deixar clar que “anem a Malta amb ganes de guanyar”.