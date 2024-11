Carla Mijares no acaba l’eslàlom de Copa del Món a Finlàndia

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Carla Mijares no va poder acabar la Copa del Món d’eslàlom de Levi (Finlàndia) per un error al tram final del traçat. L’esquiadora de la FAE arrencava amb el dorsal 70 sota una intensa nevada, i marcava el 57è registre al primer parcial a 1”52 del millor temps, i el 56è al segon punt cronometrat a 2”76. Al tercer tram del recorregut, però, va trobar dificultats en una porta i va acabar fora de la cursa després de perdre el ritme.

“La situació m’ha pogut una mica, m’he deixat portar pels nervis i l’ambient” Carla Mijares, esquiadora

Mijares va assenyalar en acabar la cursa que “la situació m’ha pogut una mica, m’he deixat portar pels nervis i l’ambient i no he aconseguit treure gaire l’esquí que volia”, i va afegir que “he sortit una mica desconfiada, sense anar gaire sobre el peu, i amb aquestes condicions o vas amb tot o se’t mengen”. Finalment, va concloure que “he anat a remolc fins que he pogut aguantar, però això ens serveix com a aprenentatge per intentar treballar-ho a les pròximes cites, sobretot agafar el portilló amb la màxima confiança, que sabem que és l’únic que ens serveix”.