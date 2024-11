Tercer ‘sold out’ del curs al Poliesportiu per rebre l’Unicaja d’Ibon i Tyson

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Poliesportiu tornarà a tenir un ambient de luxe per al segon partit seguit del MoraBanc Andorra a casa, demà a la tarda contra l’Unicaja. El club tricolor va anunciar que per tercera vegada aquesta temporada no queden entrades disponibles, tal com va passar dissabte passat contra l’UCAM i anteriorment davant de La Corunya.

El duel serà ben especial perquè per primera vegada suposarà el retorn al Poliesportiu de Tyson Pérez, que va formar part del club cinc temporades (una va estar lesionat sencera i una altra cedit al Betis i al Manresa) i que va ser una de les peces importants per assolir la salvació el curs passat. També tornarà al país, tot i que ja ho havia fet la temporada passada, Ibon Navarro, tècnic de l’entitat durant dues temporades i mitja.

La principal novetat al MoraBanc serà el retorn de Shannon Evans després de la lesió.