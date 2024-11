La selecció rep Moldàvia a la Nations League

La selecció absoluta rep aquesta tarda Moldàvia a l’Estadi Nacional (18.00 hores) en el penúltim partit del grup 2 de la Lliga D de la Nations League. El grup de Koldo Álvarez de Eulate no té cap marge d’error i si vol mantenir alguna opció d’ascens a la categoria C, o bé acabar segon i jugar el play-off, ha de sumar el triomf en els dos partits que resten. Molt difícil, però mai impossible, i més tenint en compte que Moldàvia aconseguiria l’ascens en cas de victòria a Andorra.

“Estem motivats per poder seguir vius i sabem que serà un partit no gaire maco, però sí pràctic” Koldo Álvarez de Eulate, Seleccionador

“Per a nosaltres és una final. Ens arriba el partit amb ganes i també amb urgències, perquè hem de guanyar per anar a Malta amb opcions”, va afirmar el capità tricolor, Marc Pujol. El veterà migcampista de l’Atlètic Escaldes va reconèixer que el partit que es va disputar a Chisinau el 10 d’octubre passat pot servir com a referència, perquè “vam fer moltes coses bé i ens van penalitzar massa les errades que vam tenir”. La selecció va tenir moments de domini de la situacio i Cojocaru va sentenciar amb el 2 a 0 definitiu al minut 95, amb Andorra bolcada. “Sempre és important per a nosaltres les accions a pilota aturada i tenint en compte que fa pinta que serà un partit tancat, si n’aprofitem alguna podem aconseguir la victòria”. El tècnic, Koldo Álvarez de Eulate, va destacar la motivació de l’equip “per seguir vius” en un partit que va reconèixer que “potser no serà molt maco de veure, però serà molt pràctic de jugar”. El seleccionador va comentar, finalment, que Moldàvia “competeix molt bé i és una selecció que domina tots els registres”. Marc Vales, Berto i Álex Martínez seran baixa.