La selecció cau al darrer sospir davant Moldàvia (0-1)

Publicat per Ivan Álvarez Verificat per Creat: Actualitzat:

Després de completar un partit seriós, amb intencions, i amb algunes ocasions com per haver aconseguit, fins i tot la victòria, una brillant acció personal de Virgiliu Postolachi a l'ocàs va deixar la selecció amb un pam de nas. Moldàvia, que no li feia un lleig al punt, va sumar un triomf al minut 91 caigut del cel i que els permet assolir l'ascens a la Lliga C de la Nations League. Andorra va tenir alguna acció per marcar, com un parell de Cucu, una altre d'Aaron Sánchez i una terminal d'Izan però els moldaus van saber sentenciar amb una acció a camp obert i una diagonal fantàstica de Postolachi. Dimarts, a Malta,la selecció tricolor finalitzarà la present Nations on encara no ha puntuat.

FITXA TÈCNICA

ANDORRA: Iker Álvarez, Biel Borra, Max Llovera, Christian García, Oliveira, M. San Nicolás, E. Vales, Joao Da Silva, Aaron Sánchez, Cervós i Cucu.

MOLDÀVIA: Celeadnic, Platica, Craciun, Baboglo, Mudrac, Reabciuk, Motpan, Rata, Nicolaescu, Postolachi i Caimacov

CANVIS: Joel Guillén per Eric Vales (59’); De las Heras per Joao Da Silva (59’); Adri Da Cunha per Biel Borra (77’); Izan per Aaron Sánchez (77’) i Marc Pujol per Oliveira (89’) -Andorra-; Cojocaru per Motpan (76’) -Moldàvia-

GOLS: 0-1, Postolachi (91’)

ÀRBITRE: Bulat Sariyev (Kazakhstan).

TARGETES: Groga a Eric Vales, Cucu i Marc Pujol -Andorra-; Rata, Mudrac, Reabciuk i Postolachi -Moldàvia-

ESTADI: Estadi Nacional, amb 984 espectadors.