Fontbernat i Pousier es jugaran liderar la federació

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Carolina Poussier i Enric Fontbernat es disputaran la presidència de la Federació Andorrana de Ciclisme a les eleccions de dijous vinent. Després de tres mandats amb Gerard Riart al capdavant, l’ens celebrarà comicis amb dues candidatures, després que els últims anys només es presentés una opció.

La llista continuista té el suport de l’Agrupació Ciclista Andorrana i compta amb l’exesquiadora Carolina Poussier com a candidata a presidenta. A més, Joan Turné seria el vicepresdient, Xavi Mora el secretari, Òscar Cabanas el tresorer, i Berta Bassols i Aida Moscoso les vocals. L’altra opció és la vinculada a l’Sprint Club, amb l’exciclista de BTT Enric Fontbernat com a aspirant a president i l’exolímpic Emili Pérez com a candidat a vicepresident. La llista la completen Xavier Palacios (tresorer), Paola Pereira (secretària), i Emili Garcia i Aitor Punzano com a vocals. Les eleccions seran dijous vinent.