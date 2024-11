Costa no vol pensar en el mercat d’hivern i se centra en el duel a Tarragona

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’entrenador de l’FC Andorra, Ferran Costa, no vol sentir a parlar del mercat d’hivern i l’arribada de possibles reforços al gener, i se centra en els partits, com el que l’equip disputarà demà a Tarragona. Preguntat a la prèvia del duel sobre si el club es planteja anar al mercat, el tècnic va assenyalar que “no em pertoca només a mi, i menys ara, que estic centrat en els que som”, a més d’agregar que “confio molt en aquest grup de jugadors. Primer perquè, com a persones, em sembla un grup de gent confiable i després perquè, com a esportistes, el dia a dia és boníssim i també la capacitat que està tenint l’equip per créixer dins la competició”.

El tècnic va aprofitar per lloar el paper del juvenil Ivan Rodríguez en assenyalar que “estem naturalitzant que jugui un lateral en edat juvenil format aquí”, i va agregar que “s’ho ha guanyat ell i en la dificultat també apareixen oportunitats”.