Carla Mijares es mostra confiada per l’estrena

Carla Mijares disputarà avui a Levi (Finlàndia) la primera Copa del Món del curs en eslàlom (la tercera de la seva carrera), amb l’objectiu d’intentar estar entre les 30 millors i aconseguir passar a la segona mànega de la competició. La primera baixada arrencarà a les deu del matí i l’esquiadora de la FAE començarà amb el dorsal 70 de 86 participants, així que la conservació de la pista serà clau per intentar assolir el seu objectiu i fer un Top 30.

“El meu objectiu és mostrar el meu millor esquí, el que sé fer” Carla Mijares, Esquiadora

Mijares va realitzar ahir l’últim entrenament previ amb una activació a la pista d’entrenament i tot seguit fent esquí lliure. A més, va assenyalar que “el meu objectiu és mostrar el meu millor esquí, el que sé fer”, i va afegir que “he de mostrar l’esquí que he estat fent als entrenaments, sentir-me confiada i acabar sabent que he fet tot el que podia i veure així on soc”. Per la seva banda, el tècnic, Josh Alayrach, va afirmar que “hem d’intentar afrontar la cursa amb el màxim de calma possible, sense posar-se nerviosa i amb mentalitat de créixer en aquest sentit per mostrar la seva millor versió”, a més de cloure que “estem segurs que amb la seva millor versió la Carla ens pot donar una gran sorpresa, així que encarem la cursa en aquest sentit”.